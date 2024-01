Explor’Run Saint-Savinien-sur Charente Allée des Soupirs Saint-Savinien, dimanche 28 avril 2024.

Saint-Savinien Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28 09:30:00

Explor’Run est un concept de course à la découverte du patrimoine naturel et culturel des plus beaux villages de Charente-Maritime et de France.

Notre souhait est de faire découvrir le terroir charentais en liant le sport et la culture.

Allée des Soupirs

Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine explorevent17@gmail.com



