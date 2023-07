Soirée Moulins – Dégustation & vente de vin Allée des Soupirs Moulins, 19 juillet 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Vivez une soirée mémorable à Moulins ! Assistez à une dégustation exclusive de vins orchestrée par le légendaire entraîneur de l’ASM Clermont, Christophe Urios. Découvrez ses cépages uniques dans une ambiance conviviale, à ne pas manquer !.

2023-07-19 18:30:00 fin : 2023-07-19 . .

Allée des Soupirs Stade Pierre Faure

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Experience a memorable evening in Moulins! Attend an exclusive wine tasting orchestrated by legendary ASM Clermont coach Christophe Urios. Discover his unique grape varieties in a convivial atmosphere you won’t want to miss!

¡Viva una velada inolvidable en Moulins! Asista a una exclusiva cata de vinos organizada por el legendario entrenador del ASM Clermont, Christophe Urios. ¡Descubra sus variedades de uva únicas en un ambiente agradable que no se puede perder!

Erleben Sie einen denkwürdigen Abend in Moulins! Nehmen Sie an einer exklusiven Weinprobe teil, die von dem legendären Trainer des ASM Clermont, Christophe Urios, inszeniert wird. Entdecken Sie seine einzigartigen Rebsorten in einer geselligen Atmosphäre – das sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Mise à jour le 2023-07-05 par Office du tourisme de Moulins & sa région