Bourse du Jouet Ancien à Cahors Allée des soupirs Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot Bourse du Jouet Ancien à Cahors Allée des soupirs Cahors, 18 février 2024, Cahors. Cahors Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 09:00:00

fin : 2024-02-18 17:00:00 La Bourse du jouet ancien est organisé par l’Association des Collectionneurs Lotois..

La Bourse du jouet ancien est organisé par l’Association des Collectionneurs Lotois. EUR.

Allée des soupirs Espace Valentré

Cahors 46000 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-20 par OT Cahors – Vallée du Lot Détails Catégories d’Évènement: Cahors, Lot Autres Code postal 46000 Lieu Allée des soupirs Adresse Allée des soupirs Espace Valentré Ville Cahors Departement Lot Lieu Ville Allée des soupirs Cahors Latitude 44.4431158 Longitude 1.433656 latitude longitude 44.4431158;1.433656

Allée des soupirs Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/