Cahors Brick Expo Allée des Soupirs Cahors, 9 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le week-end du 9 et 10 décembre, la Cahors Brick Expo revient à Cahors.

Suite au succès de l’édition précédente, la municipalité réitère l’expérience à l’Espace Valentré, qui sera transformé en une exposition fascinante de créations en petites briques danoises.

Jean-Luc Marx, maire de la ville, souligne l’inspiration de l’année du Danemark, marquée par le Tour de France masculin à Copenhague et une exposition de la Reine au musée Henri Martin.

La Brick Team Aquitaine, en collaboration avec Rémi Basso, coorganise cet événement qui met en lumière la passion du Lego avec 25 exposants présentant des créations variées, telles qu’un temple Inca, des Vikings, de la science-fiction, des univers gaming, et de nombreux dioramas..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . EUR.

Allée des Soupirs Espace Valentré

Cahors 46000 Lot Occitanie



On the weekend of December 9 and 10, the Cahors Brick Expo returns to Cahors.

Following the success of the previous edition, the town council is repeating the experience at the Espace Valentré, which will be transformed into a fascinating exhibition of creations in small Danish bricks.

Jean-Luc Marx, the town’s mayor, underlines the inspiration of the year of Denmark, marked by the men’s Tour de France in Copenhagen and an exhibition by the Queen at the Henri Martin Museum.

Brick Team Aquitaine, in collaboration with Rémi Basso, is co-organizing this event, which highlights the passion for Lego, with 25 exhibitors presenting a variety of creations, including an Inca temple, Vikings, science fiction, gaming worlds and numerous dioramas.

El fin de semana del 9 y 10 de diciembre, la Cahors Brick Expo vuelve a Cahors.

Tras el éxito de la edición anterior, el ayuntamiento repite la experiencia en el Espace Valentré, que se transformará en una fascinante exposición de creaciones realizadas con pequeños ladrillos daneses.

Jean-Luc Marx, alcalde de la ciudad, subrayó la inspiración del año de Dinamarca, marcado por el Tour de Francia masculino en Copenhague y una exposición de la Reina en el museo Henri Martin.

El Brick Team Aquitaine, en colaboración con Rémi Basso, coorganiza este evento, que pone de relieve la pasión por Lego, con 25 expositores que presentan creaciones variadas, como un templo inca, vikingos, ciencia ficción, mundos de juego y numerosos dioramas.

Am Wochenende des 9. und 10. Dezember kehrt die Cahors Brick Expo nach Cahors zurück.

Nach dem Erfolg der letzten Ausgabe wiederholt die Stadtverwaltung das Experiment im Espace Valentré, der sich in eine faszinierende Ausstellung von Kreationen aus kleinen dänischen Ziegelsteinen verwandeln wird.

Bürgermeister Jean-Luc Marx betonte die Inspiration durch das Dänemark-Jahr, das von der Tour de France der Männer in Kopenhagen und einer Ausstellung der Königin im Henri-Martin-Museum geprägt war.

Das Brick Team Aquitaine ist in Zusammenarbeit mit Rémi Basso Mitorganisator dieser Veranstaltung, die die Leidenschaft für Lego mit 25 Ausstellern beleuchtet, die verschiedene Kreationen wie einen Inka-Tempel, Wikinger, Science-Fiction, Gaming-Welten und zahlreiche Dioramen präsentieren.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Cahors – Vallée du Lot