Concert de la musique des parachutistes Allée des Soupirs Cahors, 30 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Concert organisé par les parachutistes sur les musiques de Pablo Picasso.

Réservation par email.

Entrée libre..

2023-11-30 20:00:00 fin : 2023-11-30 . EUR.

Allée des Soupirs Espace Valentré

Cahors 46000 Lot Occitanie



Concert organized by the parachutists to the music of Pablo Picasso.

Reservation by email.

Free admission.

Concierto organizado por los paracaidistas con música de Pablo Picasso.

Reservas por correo electrónico.

Entrada gratuita.

Von den Fallschirmjägern organisiertes Konzert mit der Musik von Pablo Picasso.

Reservierung per E-Mail.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Cahors – Vallée du Lot