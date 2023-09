Théâtre : « L’ombre des choses » par le collectif Tangram Allée des Soupirs Cahors, 22 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Un voyage à la découverte du monde des ombres.

La lumière et l’ombre vont de pair, c’est certain. Mais que se passe-t-il lorsque les ombres prennent soudain leur indépendance ? Autant le dire : toutes sortes d’espiègleries ! Elles se multiplient à volonté, s’affranchissent des lois physiques et se jouent de la lumière. Après être restées trop longtemps à l’arrière-plan, les ombres sont désormais elles-mêmes sous les feux de la rampe ! Mais comment cela est-il possible ? Il semble presque que la porte d’un autre monde se soit ouverte…

Avec L’ombre des choses, le collectif franco-allemand TANGRAM propose une pièce intelligente et pleine d’humour pour petits et grands. Le spectacle explore de manière surprenante les possibilités du théâtre d’ombres, ce qui lui a déjà valu le ”Fox Award for Innovation in Puppetry” islandais..

2023-11-22 18:30:00 fin : 2023-11-22 19:10:00. 5 EUR.

Allée des Soupirs Espace Valentré

Cahors 46000 Lot Occitanie



A journey of discovery into the world of shadows.

Light and shadow go hand in hand, that’s for sure. But what happens when shadows suddenly become independent? We might as well say it: all kinds of mischief! They multiply at will, break free from the laws of physics and play with light. After too long in the background, shadows are now in the spotlight themselves! But how is this possible? It almost seems as if the door to another world has opened?

With L?ombre des choses, the Franco-German collective TANGRAM presents an intelligent, humorous play for young and old alike. The show explores the surprising possibilities of shadow theater, and has already won Iceland?s Fox Award for Innovation in Puppetry.

Un viaje para descubrir el mundo de las sombras.

Luz y sombra van de la mano, eso está claro. Pero, ¿qué ocurre cuando las sombras se independizan de repente? Se podría decir: ¡todo tipo de travesuras! Se multiplican a voluntad, se liberan de las leyes de la física y juegan malas pasadas a la luz. Después de demasiado tiempo en un segundo plano, las sombras se convierten en el centro de atención Pero, ¿cómo es posible? Parece como si se hubiera abierto la puerta a otro mundo..

Con L’ombre des choses, el colectivo franco-alemán TANGRAM presenta una obra inteligente y llena de humor para grandes y pequeños. El espectáculo es una sorprendente exploración de las posibilidades del teatro de sombras, por el que ya ha ganado el Premio Fox de Islandia a la Innovación en Marionetas.

Eine Reise zur Entdeckung der Welt der Schatten.

Licht und Schatten gehören zusammen, das ist klar. Aber was passiert, wenn sich die Schatten plötzlich selbstständig machen? Ich kann es nicht anders sagen: Sie treiben allerlei Schabernack! Sie können sich nach Belieben vermehren, sich von den physikalischen Gesetzen befreien und mit dem Licht spielen. Nachdem sie zu lange im Hintergrund geblieben sind, stehen die Schatten nun selbst im Rampenlicht! Aber wie ist das möglich? Es scheint fast so, als hätte sich das Tor zu einer anderen Welt geöffnet

Das deutsch-französische Theaterkollektiv TANGRAM hat mit L’ombre des choses ein intelligentes und humorvolles Stück für Jung und Alt geschrieben. Das Stück erkundet auf überraschende Weise die Möglichkeiten des Schattentheaters, wofür es bereits mit dem isländischen Fox Award for Innovation in Puppetry ausgezeichnet wurde.

