La nuit du cirque Allée des Soupirs Cahors, 18 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

La Nuit du Cirque débarque à Cahors pour la 2ème édition.

Cet évènement national pour la promotion du cirque actuel et contemporain et aura lieu le samedi 18 novembre 2023 à l’espace Valentré à Cahors de 15h à 23h .

Cette année nous proposons un programme avec pour passer un super moment circassien et festif avec 1 atelier de découverte, 2 spectacles de cirque et 1 concert. Tout Public – Familial

Billetterie sur place avant la représentation ou réservation par Helloasso Les Cas du Cyrque ou par téléphone au 06 88 01 92 40.

Attention Jauge limitée.

Goûter / Miam sur place / Buvette

Pas de CB sur place.

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 23:00:00. 20 EUR.

Allée des Soupirs Espace Valentré

Cahors 46000 Lot Occitanie



La Nuit du Cirque comes to Cahors for its 2nd edition.

This national event to promote current and contemporary circus will take place on Saturday, November 18, 2023 at the Espace Valentré in Cahors from 3pm to 11pm.

This year’s program includes 1 discovery workshop, 2 circus performances and 1 concert. All Public – Family

Tickets on sale before the show, or book by Helloasso Les Cas du Cyrque or by phone 06 88 01 92 40.

Limited capacity.

Snack / Yum on site / Refreshment bar

No credit cards on site

La Noche del Circo llega a Cahors en su 2ª edición.

Este evento nacional de promoción del circo actual y contemporáneo tendrá lugar el sábado 18 de noviembre de 2023 en el Espace Valentré de Cahors de 15:00 a 23:00 horas.

El programa de este año incluye 1 taller de descubrimiento, 2 espectáculos de circo y 1 concierto. Abierto a todos – Familia

Entradas disponibles in situ antes del espectáculo o reservando en Helloasso Les Cas du Cyrque o por teléfono en el 06 88 01 92 40.

Aforo limitado.

Snack / Miam in situ / Bar de refrescos

No se aceptan tarjetas de crédito

Die Nuit du Cirque kommt für die zweite Ausgabe nach Cahors.

Diese nationale Veranstaltung zur Förderung des aktuellen und zeitgenössischen Zirkus findet am Samstag, den 18. November 2023 im Espace Valentré in Cahors von 15:00 bis 23:00 Uhr statt.

Dieses Jahr bieten wir ein Programm mit 1 Entdeckungsworkshop, 2 Zirkusvorstellungen und 1 Konzert an, um einen tollen Zirkusmoment und ein Fest zu erleben. Für jedes Publikum – Familienfreundlich

Eintrittskarten vor Ort vor der Vorstellung oder Reservierung über Helloasso Les Cas du Cyrque oder telefonisch unter 06 88 01 92 40.

Achtung Begrenztes Fassungsvermögen.

Imbiss / Miam vor Ort / Getränk

Keine CB vor Ort

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cahors – Vallée du Lot