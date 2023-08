Broc’Land Geek Allée des Soupirs Cahors, 22 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Durant cette journée, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 550 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion : Geek, pop Culture, miniatures, jouets vintage, lego, playmo, univers steampunk, jeux de rôle, héros, fantasy, sciences fiction, monde imaginaire, figurines, mangas, consoles de salon, jeux vidéo, skylanders, cartes à jouer, pet-shop, comics, bandes dessinées, jeux de société, figurines, livres de SF, Fantastique, dvd, films cultes, jeux de cartes, goodies de séries TV actuelles et rétro, etc…

Viens prendre des photos avec le gagnant du Concours Cosplay Cahors 2023

Entrée visiteurs :

– 3 €uros (uniquement sur place)

– GRATUIT pour les -10 ans

Pass coupe file : 6 €uros

Entrée sans file d’attente

https://my.weezevent.com/broc-land-geek-cahors-2023

Pass family : 20 €uros

2 adultes + 2 enfants. Entrée sans file d’attente.

2023-10-22 09:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. 3 EUR.

Allée des Soupirs Espace Valentré

Cahors 46000 Lot Occitanie



During this one-day event, numerous exhibitors from all over the region and beyond will be present on 550 m² of floor space, with the aim of selling, exchanging or sharing their passion for: Geek, pop culture, miniatures, vintage toys, lego, playmo, steampunk, role-playing games, heroes, fantasy, science fiction, fantasy worlds, figurines, mangasgeek, pop culture, miniatures, vintage toys, lego, playmo, steampunk universes, role-playing games, heroes, fantasy, science fiction, imaginary worlds, figurines, mangas, home consoles, video games, skylanders, playing cards, pet-shop, comics, comic books, board games, figurines, SF and fantasy books, DVDs, cult films, card games, goodies from current and retro TV series, etc…

Come and take photos with the winner of the Cahors 2023 Cosplay Contest!

Admission for visitors :

– 3 ?uros (on site only)

– FREE for children under 10

Line-cut pass: 6 ?uros

Admission without queue

https://my.weezevent.com/broc-land-geek-cahors-2023

Family pass: 20 ?uros

2 adults + 2 children. Admission without queue

A lo largo del día, el salón reunirá a un gran número de expositores procedentes de toda la región y de las regiones vecinas, en una superficie de 550 m²geek, cultura pop, miniaturas, juguetes de época, lego, playmo, steampunk, juegos de rol, héroes, fantasía, ciencia ficción, mundos imaginarios, figuritas, mangas, consolas domésticas, videojuegos, skylanders, naipes, tiendas de mascotas, cómics, tebeos, juegos de mesa, figuritas, libros de ciencia ficción y fantasía, DVD, películas de culto, juegos de cartas, golosinas de series de televisión actuales y retro, etc…

Ven a hacerte fotos con el ganador del Concurso de Cosplay de Cahors 2023

Entrada para visitantes :

– 3 ?uros (sólo in situ)

– GRATIS para menores de 10 años

Pase sin cola: 6 ?uros

Entrada sin cola

https://my.weezevent.com/broc-land-geek-cahors-2023

Pase familiar: 20 ?uros

2 adultos + 2 niños. Entrada sin cola

An diesem Tag versammeln sich auf der Messe auf einer Fläche von 550 m² zahlreiche Aussteller aus der gesamten Region und den angrenzenden Gebieten, die ihre Leidenschaft verkaufen, tauschen und verkaufen wollensie werden ihre Leidenschaft teilen oder tauschen: Geek, Popkultur, Miniaturen, Vintage-Spielzeug, Lego, Playmo, Steampunk, Rollenspiele, Helden, Fantasy, Science Fiction, Fantasiewelten, Figuren, Mangas, Heimkonsolen, Videospiele, Skylanders, Spielkarten, Pet-Shop, Comics, Comics, Brettspiele, Figuren, SF- und Fantasy-Bücher, DVDs, Kultfilme, Kartenspiele, Goodies aus aktuellen und Retro-TV-Serien, etc.

Komm und mach Fotos mit dem Gewinner des Cosplay-Wettbewerbs Cahors 2023

Eintritt für Besucher :

– 3 ?uros (nur vor Ort)

– GRATIS für Kinder unter 10 Jahren

Pass für Warteschlangen: 6 ?uros

Eintritt ohne Warteschlange

https://my.weezevent.com/broc-land-geek-cahors-2023

Familienpass: 20 ?uros

2 Erwachsene + 2 Kinder. Eintritt ohne Warteschlange

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Cahors – Vallée du Lot