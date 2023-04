Concert aux Docks : Chamonix, l’odyssée d ’Aristide Bergès Allée des Soupirs, 3 janvier 2023, Cahors.

Éric Lareine imagine, avec le compositeur guitariste Pascal Maupeu et avec le metteur en scène et artiste de rue Garniouze, une odyssée scénique et musicale.

Chamonix est une version rock de la féérie qui mêle les sciences à la poésie déjantée, où la conscience écologique est frappée d’esprit jazz.

Une ode à l’émancipation !.

2023-01-03 à 21:30:00 ; fin : 2023-01-03 . EUR.

Allée des Soupirs Les Docks

Cahors 46000 Lot Occitanie



Éric Lareine imagines, with the composer-guitarist Pascal Maupeu and with the director and street artist Garniouze, a scenic and musical odyssey.

Chamonix is a rock version of the fairy tale that mixes science with crazy poetry, where ecological awareness is struck with jazz spirit

An ode to emancipation!

Éric Lareine imagina, con el guitarrista-compositor Pascal Maupeu y con el director y artista callejero Garniouze, una odisea escénica y musical.

Chamonix es una versión rockera del cuento de hadas que mezcla ciencia con poesía loca, donde la conciencia ecológica se impregna de espíritu jazzístico

¡Una oda a la emancipación!

Éric Lareine stellt sich mit dem Gitarristen und Komponisten Pascal Maupeu und dem Regisseur und Straßenkünstler Garniouze eine szenische und musikalische Odyssee vor.

Chamonix ist eine rockige Version des Märchens, in dem sich Wissenschaft mit verrückter Poesie vermischt und das ökologische Bewusstsein mit Jazzgeist geschlagen wird

Eine Ode an die Emanzipation!

