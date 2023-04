Laissez-vous guider à la découverte de plantes aromatiques Allée des Senteurs Richard Saint-Clair Catégories d’évènement: Saint-Clair

Tarn-et-Garonne

Laissez-vous guider à la découverte de plantes aromatiques Allée des Senteurs Richard, 16 septembre 2023, Saint-Clair. Laissez-vous guider à la découverte de plantes aromatiques 16 et 17 septembre Allée des Senteurs Richard Gratuit. Entrée libre. Parcours pédagogique où sont répertoriées plus de 400 plantes aromatiques. Flânez dans l’allée des senteurs Richard à la découverte de plantes répertoriées amenant à la fontaine-lavoir du village. Le visiteur pourra se reposer près d’une cabane à livres en feuilletant un ouvrage et trouver calme et sérénité. Un géocaching secrètement dissimulé reste à découvrir. Un havre de paix à ne pas manquer. Allée des Senteurs Richard Bourg, Route de Saint-Clair, 82400 Saint-Clair Saint-Clair 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 39 68 76 [{« type »: « email », « value »: « mairie-saint.clair@info82.com »}] Parcours pédagogique, où sont répertoriées plus de 400 plantes aromatiques. L’Allée des Senteurs est ouverte tous les jours de l’année. Au village de Saint-Clair, passer devant l’église, longer le cimetière. À 100 mètres environ sur la gauche, l’allée des senteurs Richard. Suivre les crayons de couleur indicateurs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00 ©Simonne Lagnès, Fontaine lavoir

