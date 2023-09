Promenade nocturne à l’écoute des animaux de la forêt Allée des Roches Rouen, 26 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Participez en famille à une balade commentée dans une forêt d’exception à la découverte de la faune nocturne.

Points clés :

Pour petits et grands

Label Forêt d’exception@

A l’écoute des cris des animaux

A la tombée de la nuit, venez-vous balader en famille accompagné d’un animateur nature dans la forêt de la Londe Rouvray labélisée forêt d’exception@.

Tous vos sens seront en éveil : les odeurs décuplées, vos yeux s’habitueront à l’obscurité et votre ouïe s’affinera. Partez à la rencontre des habitants de la forêt et écoutez les cris des animaux et les bruits de la nuit.

Une expérience originale pour appréhender la nature autrement sur un parcours de 3km.

Un atelier pour les enfants ponctuera cette balade avec la fabrication d’une chauve-souris.

Durée : 1h30

Nombre de participants : de 5 à 25 participants par sortie

Selon la météo, prendre une tenue adaptée (pas de vêtement réfléchissant)

Avoir une lampe de poche par personne.

2023-10-26 18:30:00 fin : 2023-10-26 20:00:00. .

Allée des Roches La Maison des forêts

Rouen 76500 Seine-Maritime Normandie



Join the whole family for a guided walk through an exceptional forest to discover the nocturnal fauna.

Key points

For young and old

Forêt d’exception@ label

Listen to animal calls

At dusk, take a family walk with a nature guide in the Forêt de la Londe Rouvray, which has been awarded the Forêt d?Exception@ label.

All your senses will be awakened: your smells will be heightened tenfold, your eyes will become accustomed to the dark and your hearing will be sharpened. Meet the forest’s inhabitants and listen out for animal cries and the sounds of the night.

An original way to experience nature in a different way along a 3km trail.

A workshop for children punctuates the walk, with the making of a bat.

Duration: 1h30

Number of participants: 5 to 25 per outing

Weather permitting, please bring suitable clothing (no reflective clothing)

One flashlight per person

Lleve a toda la familia a un paseo guiado por un bosque excepcional para descubrir la fauna nocturna.

Puntos clave:

Para grandes y pequeños

Etiqueta Bosque Excepcional

Escuchar las llamadas de los animales

Al caer la noche, venga a dar un paseo en familia con un guía naturalista por el bosque de La Londe Rouvray, galardonado con la etiqueta Forêt d’Exception@.

Todos sus sentidos se despertarán: los olores se multiplicarán por diez, sus ojos se acostumbrarán a la oscuridad y su oído se agudizará. Conozca a los habitantes del bosque y escuche los gritos de los animales y los sonidos de la noche.

Es una forma original de vivir la naturaleza de otra manera, a lo largo de un sendero de 3 km.

Un taller para niños completará el paseo, con la fabricación de un murciélago.

Duración: 1h30

Número de participantes: de 5 a 25 por salida

En función de las condiciones meteorológicas, traiga ropa adecuada (no llevar ropa reflectante)

Llevar una linterna por persona

Nehmen Sie mit Ihrer Familie an einem kommentierten Spaziergang durch einen außergewöhnlichen Wald teil und entdecken Sie die nächtliche Tierwelt.

Schlüsselpunkte :

Für Groß und Klein

Label Forêt d’exception@ (Außergewöhnlicher Wald)

Lauschen Sie den Schreien der Tiere

Bei Einbruch der Dunkelheit können Sie mit Ihrer Familie in Begleitung eines Naturpädagogen einen Spaziergang durch den Wald von La Londe Rouvray machen, der das Label « Forêt d’exception@ » trägt.

Alle Ihre Sinne werden geweckt: Gerüche werden verzehnfacht, Ihre Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit und Ihr Gehör wird geschärft. Lernen Sie die Bewohner des Waldes kennen und lauschen Sie den Schreien der Tiere und den Geräuschen der Nacht.

Eine originelle Erfahrung, um die Natur auf einer 3 km langen Strecke anders zu erleben.

Ein Workshop für Kinder, bei dem sie eine Fledermaus basteln können, rundet den Spaziergang ab.

Dauer: 1,5 Stunden

Teilnehmerzahl: 5 bis 25 Teilnehmer pro Ausflug

Je nach Wetterlage geeignete Kleidung mitnehmen (keine reflektierende Kleidung)

Eine Taschenlampe pro Person dabei haben

