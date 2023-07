Exposition – 40 Ans Allée des promenades Dieulefit, 14 juillet 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

La galerie fête ses 40 ans d’activité, une passion qui leur a permis d’acquérir des œuvres au rythme des expositions. C’est ce fond que Michèle Emiliani expose aujourd’hui en présence de nombreux artistes, collectionneurs et amis..

2023-07-14 fin : 2023-11-26 . .

Allée des promenades Galerie S. Émiliani

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The gallery is celebrating 40 years in business, a passion that has enabled them to acquire works in line with their exhibitions. Today, Michèle Emiliani is exhibiting this collection in the presence of numerous artists, collectors and friends.

La galería celebra 40 años de actividad, una pasión que le ha permitido adquirir obras a lo largo de sus exposiciones. Es esta colección la que Michèle Emiliani expone hoy en presencia de numerosos artistas, coleccionistas y amigos.

Die Galerie feiert ihr 40-jähriges Bestehen, eine Leidenschaft, die es ihnen ermöglicht hat, im Rhythmus der Ausstellungen Werke zu erwerben. Diesen Fundus stellt Michèle Emiliani heute in Anwesenheit zahlreicher Künstler, Sammler und Freunde aus.

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux