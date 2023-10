Si se taire Allée des Prés Lescar, 25 novembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Venez vivre le quotidien d’une famille recomposée. Nous évoquons la maladie,

la place de chacun et le bien vivre ensemble au travers de caractères bien

affirmés et de situations loufoques.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Allée des Prés Salle des fêtes

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and experience the daily life of a blended family. We talk about illness,

illness, the place of each individual and living together

characters and zany situations

Ven a vivir el día a día de una familia ensamblada. Hablamos de la enfermedad,

la enfermedad, el lugar de cada uno y cómo vivir bien juntos

personajes y situaciones disparatadas

Erleben Sie den Alltag einer Patchworkfamilie. Wir sprechen über Krankheit,

den Platz jedes Einzelnen und das gute Zusammenleben durch die Darstellung von Charakteren

und verrückten Situationen

