LUDO’PLAGE Allée des Pouliers La Flèche, 24 juillet 2023, La Flèche.

La Flèche,Sarthe

Jeux de sable, jeux d’eau, jeux d’adresse, jeux de société… de 13h30 à 17h30 à La Monnerie..

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-25 17:30:00. .

Allée des Pouliers

La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire



Sand games, water games, games of skill, board games? from 1:30pm to 5:30pm at La Monnerie.

Juegos de arena, juegos de agua, juegos de habilidad, juegos de mesa… de 13.30 a 17.30 h en La Monnerie.

Sandspiele, Wasserspiele, Geschicklichkeitsspiele, Gesellschaftsspiele? von 13:30 bis 17:30 Uhr in La Monnerie.

