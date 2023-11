Téléthon 2023 – Vel’arc’thon Allée des platanes Retournac, 9 décembre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

La mairie de Retournac et l’association Retourn’arc Club vous propose une journée de découverte de deux disciplines: le vélo et le tir à l’arc..

2023-12-09 09:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Allée des platanes Boulodrome

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Retournac town council and the Retourn’arc Club association are organizing a day of discovery of two disciplines: cycling and archery.

El ayuntamiento de Retournac y la asociación Retourn’arc Club organizan una jornada para descubrir dos disciplinas: el ciclismo y el tiro con arco.

Die Gemeindeverwaltung von Retournac und der Verein Retourn’arc Club laden Sie zu einem Tag ein, an dem Sie zwei Sportarten kennenlernen können: Fahrradfahren und Bogenschießen.

