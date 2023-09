ÉCOLE DE MAGIE ET DE MENTALISME Allée des Platanes Mauzac, 2 septembre 2023, Mauzac.

Mauzac,Haute-Garonne

L’école de Magie et de Mentalisme située dans la commune de MAUZAC est heureuse de vous accueillir pour vous apprendre des tours de magie qui vous permettront de bluffer votre entourage comme les professionnels..

2023-09-02 fin : 2024-06-29 12:00:00. 200 EUR.

Allée des Platanes SALLES DES ASSOCIATIONS

Mauzac 31410 Haute-Garonne Occitanie



The School of Magic and Mentalism located in the commune of MAUZAC is happy to welcome you to teach you magic tricks that will enable you to bluff your entourage as well as professionals.

La Escuela de Magia y Mentalismo de la ciudad de MAUZAC se complace en recibirle y enseñarle trucos de magia que le permitirán sorprender a sus amigos y familiares, así como a profesionales.

Die Schule für Magie und Mentalismus in der Gemeinde MAUZAC freut sich, Sie begrüßen zu dürfen, um Ihnen Zaubertricks beizubringen, mit denen Sie sowohl Ihre Mitmenschen als auch die Profis verblüffen können.

Mise à jour le 2023-09-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE