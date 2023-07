LA TABLÉE THÉOPOLITAINE #2 Allée des Perrières Beaupréau-en-Mauges, 8 juillet 2023, Beaupréau-en-Mauges.

Beaupréau-en-Mauges,Maine-et-Loire

La tablée théopolitaine #2 vous invite à passer un bon moment à l’étang de Villedieu-le-Blouère.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 23:00:00. .

Allée des Perrières Etang de Villedieu-la-Blouère

Beaupréau-en-Mauges 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire



La tablée théopolitaine #2 invites you to spend some quality time at the Villedieu-le-Blouère pond

La tablée théopolitaine #2 le invita a pasar un rato agradable en el estanque de Villedieu-le-Blouère

La tablée théopolitaine #2 lädt Sie ein, eine gute Zeit am Teich von Villedieu-le-Blouère zu verbringen

Mise à jour le 2023-07-02 par eSPRIT Pays de la Loire