FÉÉRIE DE NOËL AU MOULIN DU VIGNEAU
Allée des Pampres
Saumur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 19:00:00 Venez partager l’esprit de Noël du Moulin !

Au programme : animation musicale, concours de dessin, atelier récréatif pour les enfants et visite du Père-Noël à 16h30. Une randonnée de 5km vous est également proposée (boisson chaude à l’arrivée)..

Allée des Pampres

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

