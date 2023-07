Découverte du sentier de la dune Allée des Ortolans Capbreton, 10 août 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

ÉCOLOGIE ET FLORE DU LITTORAL – RICHESSE, FRAGILITÉ ET GESTION DES DUNES

Balade familiale sur l’arrière-dune à la rencontre de la flore et de la faune avec une naturaliste du CPIE Seignanx Adour.

Inscriptions obligatoires jusqu’au 19/07 à 17h : auprès du CPIE au 05 59 56 16 20.

Allée des Ortolans Parking plage des Océanides

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



ECOLOGY AND FLORA OF THE COAST – RICHNESS, FRAGILITY AND MANAGEMENT OF THE DUNES

Family outing on the back dunes to discover the flora and fauna with a naturalist from the CPIE Seignanx Adour.

Registration required by 5 pm on July 19: contact the CPIE on 05 59 56 16 20

ECOLOGÍA Y FLORA DEL LITORAL – RIQUEZA, FRAGILIDAD Y GESTIÓN DE LAS DUNAS

Paseo en familia por las dunas del fondo para descubrir la flora y la fauna con un naturalista del CPIE Seignanx Adour.

Inscripción obligatoria antes de las 17.00 h del 19/07: póngase en contacto con el CPIE en el 05 59 56 16 20

ÖKOLOGIE UND FLORA DER KÜSTE – REICHTUM, ANFÄLLIGKEIT UND VERWALTUNG DER DÜNEN

Familienspaziergang auf der Hinterseite der Düne zur Begegnung mit Flora und Fauna mit einer Naturwissenschaftlerin des CPIE Seignanx Adour.

Obligatorische Anmeldungen bis zum 19/07 um 17 Uhr: beim CPIE unter 05 59 56 16 20

