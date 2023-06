Atelier Les Blasons au Château de Monts-sur-Guesnes Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes, 25 juin 2023, Monts-sur-Guesnes.

Monts-sur-Guesnes,Vienne

Pendant la visite du Château de Monts-sur-Guesnes, tu as découvert les blasons des familles de Monts-sur-Guesnes ainsi que les blasons des grands seigneurs du Moyen-Âge.

Formes, partitions, émaux, et meubles… Sois attentif aux explications données par l’animateur et familiarise-toi avec les codes de l’héraldique.

Réalise ton propre blason en puisant dans les formes, couleurs et décors utilisés au Moyen Âge.

Atelier proposé en complément de la visite.

Pour les 6/10 ans sur inscription.

2023-06-25

Allée des Marronniers

Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine



During your visit to the Château de Monts-sur-Guesnes, you discovered the coats of arms of the Monts-sur-Guesnes families, as well as the coats of arms of the great lords of the Middle Ages.

Shapes, scores, enamels and furniture? Pay close attention to the guide?s explanations, and familiarize yourself with the codes of heraldry.

Create your own coat of arms, drawing on the shapes, colors and decorations used in the Middle Ages.

Workshop offered in conjunction with the tour.

For 6/10 year-olds, registration required

Durante su visita al castillo de Monts-sur-Guesnes, descubrió los escudos de armas de las familias de Monts-sur-Guesnes y los blasones de los grandes señores de la Edad Media.

¿Formas, partituras, esmaltes y muebles? Preste mucha atención a las explicaciones del guía y familiarícese con los códigos de la heráldica.

Confeccione su propio escudo de armas inspirándose en las formas, los colores y los adornos utilizados en la Edad Media.

Este taller se ofrece como complemento de la visita.

Para niños de 6/10 años, inscripción obligatoria

Bei der Besichtigung des Schlosses von Monts-sur-Guesnes hast du die Wappen der Familien von Monts-sur-Guesnes und die Wappen der großen Herren des Mittelalters entdeckt.

Formen, Partituren, Glasuren und Möbel? Achte auf die Erklärungen des Betreuers und mache dich mit den Regeln der Heraldik vertraut.

Erstelle dein eigenes Wappen, indem du die im Mittelalter verwendeten Formen, Farben und Verzierungen nutzt.

Der Workshop wird zusätzlich zur Besichtigung angeboten.

Für 6- bis 10-Jährige nach Anmeldung

