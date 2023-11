Repas : Le bourut Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’Évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc Repas : Le bourut Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc, 25 novembre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc. Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot A la salle des fêtes de Montcuq, animé par « L’Orchestre Étincelle » Des bretons et des irlandais, invités par le comité de jumelage de San Giorgio, participeront à la fête.

2023-11-25 19:00:00 fin : 2023-11-25 . 20 EUR.

Allée des Marronniers Salle des fêtes

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie

