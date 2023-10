MARCHÉ DE NOËL Allée des Marronniers Limoux, 26 novembre 2023, Limoux.

Limoux,Aude

Marché de Noël organisé par l’association Amic’Patch avec la présence du Père Noël.

Petite restauration, tombola, buvette..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Allée des Marronniers

Limoux 11300 Aude Occitanie



Christmas market organized by the Amic?Patch association, with Santa Claus in attendance.

Snacks, tombola, refreshments.

Mercado navideño organizado por la asociación Amic’Patch, con la presencia de Papá Noel.

Aperitivos, tómbola, refrescos.

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Vereinigung Amic?Patch, mit Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Kleine Snacks, Tombola, Getränkestand.

Mise à jour le 2023-10-25 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin