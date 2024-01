Championnat de France des Poneys Connemara Allée des Marronniers Arnac-Pompadour, vendredi 30 août 2024.

Arnac-Pompadour Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 08:00:00

fin : 2024-09-01

Championnat de France des Poneys Connemara organisé sur les carrières du Puy-Marmont (stade équestre).

Épreuves de modèles et allures 2 ans et 3 ans.

Restauration et village exposant sur place.

Allée des Marronniers Stade équestre du Puy-Marmont

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine connemara.france@wanadoo.fr



