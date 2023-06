Complet Complet d’équitation Amateurs et Pro Allée des Marronniers Arnac-Pompadour, 6 octobre 2023, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

3 niveaux de compétitions :

– Jeunes Chevaux,

– Cavaliers amateurs,

– épreuve internationale CCI**L

Les épreuves de dressage et de saut d’obstacles se dérouleront sur le stade équestre du Puy-Marmont, le cross se tiendra sur l’hippodrome.

Village exposant et possibilité de restauration sur place..

2023-10-06 à ; fin : 2023-10-08

Allée des Marronniers

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Eventing competition at Pompadour

Dressage and Jumping will take place at he equestrian stadium and cross on the racecourse.

3 niveles de competición:

– Caballos jóvenes,

– Jinetes aficionados,

– cCI**L evento internacional

Las pruebas de doma clásica y salto de obstáculos tendrán lugar en el estadio ecuestre de Puy-Marmont, mientras que el cross se celebrará en el hipódromo.

Villa de expositores y servicios de restauración in situ.

3 Ebenen von Wettbewerben:

– Junge Pferde,

– Amateurreiter,

– internationale Prüfung CCI**L

Die Dressur- und Springprüfungen finden im Reitstadion von Puy-Marmont statt, das Cross auf der Pferderennbahn.

Ausstellerdorf und Verpflegungsmöglichkeit vor Ort.

