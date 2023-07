Journée du Cheval Allée des Marronniers Arnac-Pompadour, 15 août 2023, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

Le 15 août à Pompadour : c’est LA Journée du Cheval !!!

Le matin : messe sur l’ hippodrome à 09h, suivie d’une présentation de poulinières et d’une démonstration équestre au stade équestre de Puy-Marmont

À partir du 14h : courses hippiques sur l’hippodrome et concours de saut d’obstacles sur le stade équestre.

En soirée : Spectacle équestre avec la compagnie Hasta Luego : 21h30 sur les terrasses du château.

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . .

Allée des Marronniers

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



August 15th is THE Day of HORSE at Pompadour !!

– 9.30am : mass on the racecourse,

– 11.30am : National Stables presentation,(carriages, mares, equestrian sports…) at equestrian stadium (Puy-Marmont),

– 2pm : horse races (racecourse), jumping (equestrian stadium – Puy-Marmont),

15 de agosto en Pompadour: ¡es EL Día del Caballo!

Por la mañana: misa en el hipódromo a las 9 h, seguida de una presentación de yeguas de cría y una demostración ecuestre en el estadio ecuestre de Puy-Marmont

A partir de las 14:00 h: carreras de caballos en el hipódromo y salto de obstáculos en el estadio ecuestre.

Por la noche: Espectáculo ecuestre con la compañía Hasta Luego: 21:30 h en las terrazas del castillo

Der 15. August in Pompadour: DAS ist der Tag des Pferdes!!!

Morgens: Messe auf der Pferderennbahn um 09 Uhr, anschließend Vorstellung von Zuchtstuten und Reitvorführung im Reitstadion von Puy-Marmont

Ab 14 Uhr: Pferderennen auf der Pferderennbahn und Springwettbewerb im Reitstadion.

Abends: Pferdeshow mit der Kompanie Hasta Luego: 21:30 Uhr auf den Schlossterrassen

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze