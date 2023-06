Concours de dressage d’été Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Catégories d’Évènement: Arnac-Pompadour

Corrèze Concours de dressage d’été Allée des Marronniers Arnac-Pompadour, 21 juillet 2023, Arnac-Pompadour. Arnac-Pompadour,Corrèze Avec des épreuves allant jusqu’au Grand Prix Pro élite en passant par la Tournée des As Jeunes, cette date fait chaque année vibrer les carrières de Pompadour au rythme de l’élégance et de la technique des chevaux de dressage. Village exposant et possibilité de restauration sur place..

Allée des Marronniers Stade équestre du Puy-Marmont

Dressage Competition Con pruebas que van desde el Grand Prix Pro de élite hasta la Tournée des As Jeunes, cada año las pistas del Pompadour se llenan de vida con la elegancia y la técnica de los caballos de doma. Villa de expositores y servicios de restauración in situ. Mit Prüfungen bis hin zum Grand Prix Pro Elite und der Tournée des As Jeunes lässt dieses Datum jedes Jahr die Karrieren von Pompadour im Rhythmus der Eleganz und Technik der Dressurpferde vibrieren. Ausstellerdorf und Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort.

