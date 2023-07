Visite du site archéologique de Tholon Allée des Lavandières Martigues, 30 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Le service Art, Histoire et Archéologie de Martigues vous proposer une visite du site archéologique de Tholon situé sur le pourtour de l’étang de Berre..

2023-09-30 14:30:00 fin : 2023-09-30 16:00:00. .

Allée des Lavandières Boulevard De Tholon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Art, History and Archeology department of Martigues offers you a visit to the archaeological site of Tholon located on the edge of the Etang de Berre.

El departamento de Arte, Historia y Arqueología de Martigues le ofrece una visita al sitio arqueológico de Tholon ubicado en el borde del Etang de Berre.

Die Abteilung für Kunst, Geschichte und Archäologie von Martigues bietet Ihnen einen Besuch der archäologischen Stätte von Tholon am Rande des Etang de Berre an.

