JEP 2023 – visite du Château de Bien-Assis Allée des Goélands Montluçon, 17 septembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Visite commentée de ce manoir typique du XVe siècle qui a conservé presque intact ses dispositions d’origine.

Condamné à la démolition lors de l’urbanisation du quartier, il a été sauvé par Les Amis de Montluçon qui l’ont acheté et restauré..

2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Allée des Goélands Esplanade André Guy

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tour of this typical 15th-century manor house, which has retained its original layout almost intact.

Condemned to demolition when the area was urbanized, it was saved by Les Amis de Montluçon, who bought and restored it.

Visita guiada de esta típica casa solariega del siglo XV, que conserva casi intacta su disposición original.

Condenada al derribo cuando se urbanizó el barrio, fue salvada por Les Amis de Montluçon, que la compraron y restauraron.

Kommentierte Besichtigung dieses typischen Herrenhauses aus dem 15. Jahrhundert, das seine ursprüngliche Anordnung fast unverändert beibehalten hat.

Es wurde im Zuge der Urbanisierung des Viertels zum Abriss verurteilt und von Les Amis de Montluçon gerettet, die es gekauft und restauriert haben.

