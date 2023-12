Théâtre de rue « Will et Walt » – Festival Marée Haute #2 Allée des frênes Salle polyvalente Fraisse-sur-Agout, 19 mai 2024 14:30, Fraisse-sur-Agout.

Fraisse-sur-Agout,Hérault

Will & Walt parcourent les voies de l’impénétrable depuis leur plus tendre enfance. Oubliez Las Vegas : la vraie Magie Mentale a les souliers troués et une hygiène capillaire toute relative, mais n’a besoin d’aucun strass pour vous retourner la tête..

2024-05-19 14:30:00

Allée des frênes

Salle polyvalente

Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



Will & Walt have been traversing the paths of the impenetrable since their earliest childhood. Forget Las Vegas: the real Mental Magic has shoes with holes in them and a relative lack of hair hygiene, but it doesn’t need any rhinestones to turn your head.

Will y Walt llevan recorriendo los caminos de lo impenetrable desde su más tierna infancia. Olvídate de Las Vegas: la auténtica Magia Mental tiene zapatos agujereados y el pelo un poco despeinado, pero no necesita pedrería para hacerte girar la cabeza.

Will & Walt sind seit ihrer frühesten Kindheit auf den Pfaden des Unergründlichen unterwegs. Vergessen Sie Las Vegas: Echte Mentalmagie hat löchrige Schuhe und eine relative Haarhygiene, braucht aber keinen Strass, um Ihnen den Kopf zu verdrehen.

