Vide grenier Allée des Évadés Peyrehorade Catégories d’Évènement: Landes

Peyrehorade Vide grenier Allée des Évadés Peyrehorade, 1 octobre 2023, Peyrehorade. Peyrehorade,Landes Vide grenier organisé par le Peyrehorade Sports Rugby. Toute la journée : buvette, pâtisseries, crêpes, sandwichs..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Allée des Évadés Salle d’aspremont

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by Peyrehorade Sports Rugby. All day: refreshments, pastries, crêpes, sandwiches. Mercadillo organizado por Peyrehorade Sports Rugby. Durante todo el día: refrescos, bollería, crepes, bocadillos. Flohmarkt, organisiert vom Peyrehorade Sports Rugby. Den ganzen Tag über: Getränkestand, Gebäck, Crêpes, Sandwiches. Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans Détails Catégories d’Évènement: Landes, Peyrehorade Autres Lieu Allée des Évadés Adresse Allée des Évadés Salle d'aspremont Ville Peyrehorade Departement Landes Lieu Ville Allée des Évadés Peyrehorade latitude longitude 43.5441509;-1.1025584

Allée des Évadés Peyrehorade Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peyrehorade/