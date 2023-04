Marché de Marcy l’Etoile allée des écoles Marcy-l'Étoile Catégories d’Évènement: Marcy-l'Étoile

Marché de Marcy l’Etoile allée des écoles, 1 janvier 2023, Marcy-l'Étoile. 2 maraîchers, 1 boucher et 1 vendeur de vêtements..

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

2 market gardeners, 1 butcher and 1 clothing salesman. 2 hortelanos, 1 carnicero y 1 vendedor de ropa. 2 Gemüsebauern, 1 Metzger und 1 Kleiderverkäufer. Mise à jour le 2015-03-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

