Vendée Atelier d’éducation populaire – Des Clics et des Livres Allée des Druides, 85000 La Roche-sur-Yon, France Pays de la Loire La Roche-sur-Yon, 26 octobre 2023, La Roche-sur-Yon. Atelier d’éducation populaire – Des Clics et des Livres Jeudi 26 octobre, 09h30 Allée des Druides, 85000 La Roche-sur-Yon, France Pays de la Loire Gratuit – 40 personnes maximum – Dès 14 ans Suite à la conférence «Ce n’est pas la fin du monde… mais il faut tout réinventer», Gwennyn Tanguy offre un temps d’échange pour se questionner et se positionner sur notre engagement face au risque d’effondrement systémique. Des réflexions autour de l’action pour empêcher l’effondrement, le développement de la résilience sur son territoire ou l’invention d’une nouvelle société rythmeront la matinée tout en questionnant l’autonomie alimentaire, énergétique ou l’intelligence collective. Allée des Druides, 85000 La Roche-sur-Yon, France Pays de la Loire Allée des Druides, 85000 La Roche-sur-Yon, France Pays de la Loire La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/atelier-deducation-populaire-1690884007 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

atelier éducation populaire écologie collectif

