Ce n’est pas la fin du monde mais…il faut tout réinventer Avec Gwennyn Tanguy, ingénieure et chercheuse Les désastres écologiques planétaires sont accablants. Comment éviter de sombrer dans un sentiment d’impuissance ? Cette question jalonne la vie de Gwennyn TANGUY, tour à tour ingénieure en énergétique, militante écologiste, décroissante, parfois résignée mais pas toujours … Cette conférence gesticulée alterne entre ses questionnements et expériences personnelles et la présentation d’informations théoriques (scientifiques et philosophiques). Entre lucidité et optimisme, c’est une invitation à prendre du recul et à agir en conscience. A partir de19h au lycée Nature à La Roche-sur-Yon

