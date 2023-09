Brocante et vide grenier des P’tits Loups Allée des Droits de lHomme Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Brocante et vide grenier des P’tits Loups Allée des Droits de lHomme Châtellerault, 24 septembre 2023, Châtellerault. Brocante et vide grenier des P’tits Loups Dimanche 24 septembre, 06h30 Allée des Droits de lHomme 2 euros le mètre pour les particuliers et 4 euros pour les professionnels. Sur réservation. Première brocante organisée par l’APE ​des P’tits Loups D’Haigneré. Le but étant de participer au fincement de voyages scolaires pour l’école Claudie Haigneré. Arrivée des brocanteurs entre 6h30 et 7h45. Ouverture au public à 8h00. Venez nombreux. Allée des Droits de lHomme Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.47.57.24.00 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.86.77.80.21 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100089085511394 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T06:30:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

2023-09-24T06:30:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00 Brocante / vide-grenier/ chatellerault Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Allée des Droits de lHomme Adresse Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville Allée des Droits de lHomme Châtellerault latitude longitude 46.818005;0.545812

Allée des Droits de lHomme Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/