Tournage participatif « La Mêlée animée » Allée des droits de l’enfant Colomiers, 18 juillet 2023, Colomiers.

Tournage participatif « La Mêlée animée » Mardi 18 juillet, 14h30 Allée des droits de l’enfant Tournage en continu, jauge illimitée : le public est libre d’observer le tournage et de participer aux séquences en animant des éléments ou en tant que figurant.

À l’occasion des journées « Comptoir des vacances » organisées par la Villde Colomiers, La Ménagerie propose un tournage participatif à grande échelle.

Concrêtement, une équipe de tournage s’installe dans l’espace public, pour tourner avec les familles des séquences animées abordant les mouvements représentatifs du monde du rugby. Les figurants volontaires sont guidés dans leurs poses par les animateurs sous l’oeil attentif d’une opératrice photo.

Accessoires et décors scénographient l’espace pour nous plonger au coeur d’un match. Les images tournées sont retransmises au fur et à mesure sur un écran dédié qui diffuse en continu et permet aux participants de découvrir immédiatement le résultat de la séquence.

Au terme de ce temps de tournage, un montage est réalisé qui sera diffusé en soirée et être largement repris sur les sites & réseaux des partenaires.

Allée des droits de l’enfant 31770 Colomiers Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie 09 50 668 630 http://lamenagerie.com bus 32, 150, 151 arrêt Marie de Colomiers, parking gratuits à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T14:30:00+02:00 – 2023-07-18T19:00:00+02:00

© La Ménagerie