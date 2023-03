L’autre marché : le rendez-vous des amateurs de produits locaux Allée des Droits de l’enfant

L’autre marché : le rendez-vous des amateurs de produits locaux Allée des Droits de l’enfant, 16 avril 2023, . L’autre marché : le rendez-vous des amateurs de produits locaux 16 avril – 18 juin Allée des Droits de l’enfant L’alimentation est un enjeu de développement local tant pour garantir une meilleure qualité nutritive que pour encourager et maintenir les exploitations et productions de proximité, respectueuses de l’environnement. Partant de ce postulat, la Ville de Colomiers souhaite développer son nouveau concept, un marché local, bio, événementiel et mensuel : L’ Autre marché. Retrouvez sur ce temps des producteurs locaux, des animations festives, des dégustations et de la restauration avec notamment la mobilisation des restaurateurs du centre-ville… histoire de mêler achats responsables et convivialité gourmande ! La Camionnette gourmande, le foodtruck du Lab’Culinaire de la Ville de Colomiers, sera également présente.

Une animation-dégustation viendra ponctuer ce temps festif. Rendez-vous les dimanches 16 avril, 21 mai et 18 juin dès 9h sur l’allée des droits de l’enfant. Horaires Dimanches 16 avril, 21 mai, 18 juin

