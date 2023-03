Nocturne cycliste de l’ACBB allée des Coustous Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

2023-07-07 18:00:00 18:00:00 – 2023-07-07 22:00:00 22:00:00

Seine-et-Marne . Plus d’infos à venir Nocturne cycliste de l’ACBB.

– 18h-22h

Départ des Coustous

Circuit en centre-ville. 1ère course : 18h- 20h

2ème course : 20h-22h allée des Coustous BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

