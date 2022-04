Allée des Couleurs – Pass Découverte Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Menehould

Allée des Couleurs – Pass Découverte Office de Tourisme Couleurs d'Argonne 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

2022-05-01 09:00:00 – 2022-12-31 18:00:00

Sainte-Menehould Marne Sainte-Menehould Choisissez les couleurs qui vous ressemblent, faites de votre séjour une expérience colorée et dépensez moins avec le PASS DECOUVERTE !

Profitez d’entrées aux sites de l’Allée des Couleurs à prix exceptionnels et de cadeaux avantageux !

Des tarifs exceptionnels

Un Pass d’activités culturels et de loisirs

Pass idéal pour votre famille Compris :

1 Entrée au centre aquatique et bien-être (espace bien-être à partirde 16 ans) L’Aquarelle.

1 Cours collectif aquatique ou fitness offert à L’Aquarelle.

30 Minutes de jeux sur la structure gonflable offertes pour un enfant (accompagnement d’un adulte obligatoire jusqu’à 8 ans).

1 Café ou une friandise offert(e) pour un déjeuner acheté à L’Aqua bar.

1 Entrée pour une visite libre au Musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould.

1 Entrée au Centre Historique Valmy 1792 + 5% de réduction sur vos achats à la boutique Valmy 1792.

1 Heure de bateau à pédales autour de Sainte-Ménehould.

1 Entrée aux parcours acrobatiques en hauteur (à partir de 4 ans) + 1 Boisson offerte. Langue parlée : français

horaires d’ouverture :

En semaine : de 09h00 à 18h00

Week-end : de 10h00 à 17h00

Informations importantes : PASS à récupérer à L’Office de Tourisme Couleurs d’Argonne de Sainte-Ménehould. Utilisable pendant les horaires d’ouverture des différents sites. Les dates de disponibilités exactes sont affichées dans le calendrier de réservation. accueil@reims-tourisme.com +33 3 26 77 45 00 Office de Tourisme Couleurs d’Argonne 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

