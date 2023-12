LES ZENDIMANCHÉS Allée des Chataigniers Saint-Hilaire-de-Chaléons Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

fin : 2024-07-20 Faire le plein de supers spectacles vivants ! Pendant 3 jours; dévorer l’équivalent d’une belle saison culturelle, se nourrir de belles images, et d’émotions partagées… Goûter aux regards acérés que les artistes portent sur nous, notre société, notre humanité… c’est ça Les Zendimanchés ! et.

Pour cette 26ème édition, 20 compagnies vous proposeront une trentaine de représentations en tout genre ! De quoi régaler petits et grands pendant 3 jours ! Alors à vos agendas ! Rendez-vous au Parc de la Cure à Saint-Hilaire-de-Chaléons du vendredi 19 au dimanche 21 juillet 2024. Programme complet à venir… il sera consultable ici dans le courant du mois d’avril ! En attendant… Retrouvez ici tous les évènements programmés à Saint-Hilaire-de-Chaléons. .

