Saint-Hilaire-de-Chaléons BOURSE D’ÉCHANGE PIÈCES AUTO-MOTO Allée des châtaigniers Saint-Hilaire-de-Chaléons, 3 décembre 2023, Saint-Hilaire-de-Chaléons. Saint-Hilaire-de-Chaléons,Loire-Atlantique L’association « Les Vieux pistons Chaléonnais » organise sa bourse d’échange annuelle pièces auto-moto..

The association « Les Vieux pistons Chaléonnais » organizes its annual auto-moto parts exchange. La asociación « Les Vieux pistons Chaléonnais » organiza su intercambio anual de piezas de automóviles y motocicletas. Der Verein « Les Vieux pistons Chaléonnais » organisiert seine jährliche Tauschbörse für Auto- und Motorradteile.

