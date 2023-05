ST HIL JAZZ FESTIVAL Allée des Châtaigniers, 9 septembre 2023, Saint-Hilaire-de-Chaléons.

Saint-Hilaire-de-Chaléons,Loire-Atlantique

Le St Hil Jazz Festival, c’est le RDV de la rentrée Jazz dans un cadre bucolique à 2 pas de Nantes et Pornic. Des artistes de renommée nationale et internationale s’y produisent, ainsi que la nouvelle vague du jazz. Voici le programme ! .

2023-09-09 à ; fin : 2023-09-09 . .

Allée des Châtaigniers Parc de la Cure

Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The St Hil Jazz Festival is the meeting place for the new jazz season in a bucolic setting just a stone’s throw from Nantes and Pornic. Artists of national and international renown perform there, as well as the new wave of jazz. Here is the program !

El Festival de Jazz de St Hil es el punto de encuentro de la nueva temporada de jazz en un entorno bucólico a dos pasos de Nantes y Pornic. En él actúan artistas de renombre nacional e internacional, así como la nueva ola del jazz. Aquí está el programa

Das St Hil Jazz Festival ist der Treffpunkt für den Jazzherbst in einer idyllischen Umgebung, nur einen Katzensprung von Nantes und Pornic entfernt. Hier treten national und international bekannte Künstler sowie die neue Welle des Jazz auf. Hier das Programm!

