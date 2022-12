Plantation citoyennes d’arbres fruitiers Allée des Chalands Lille Catégories d’évènement: Lille

Plantation citoyennes d’arbres fruitiers Allée des Chalands, 11 janvier 2023, Lille. Plantation citoyennes d’arbres fruitiers Mercredi 11 janvier 2023, 10h00 Allée des Chalands

Entrée libre

Participez à la création d’un verger de maraude le long de la Deüle Allée des Chalands Bois-Blancs Bois-Blancs Lille 59373 Nord Hauts-de-France

Station de métro Bois-Blancs puis prendre la rue Marx Dormoy tourner à l’allée des Chalands, une petite rue côté impair de la rue Dormoy en la remontant. Venez participer à la création d’un verger de pommiers et de poiriers sur les berges de la Deûle. En plus d’une action citoyenne, vous apprendrez les techniques de plantation par les jardiniers de la ville. Ce verger deviendra par la suite un verger de maraude.

