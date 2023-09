SPECTACLE, QUI CABARET LA PORTE D’LA CAVE ? Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm, 24 novembre 2023, Saint-Michel-en-l'Herm.

Saint-Michel-en-l’Herm,Vendée

La Gymnastique volontaire gruaulaise vous propose un spectacle de la troupe du Donjon de Sigournais..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

Allée des Arts Espace Culturel

Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire



The Gymnastique volontaire gruaulaise presents a show by the Donjon de Sigournais troupe.

La Gymnastique volontaire gruaulaise ofrece un espectáculo de la compañía Donjon de Sigournais.

Die Freiwillige Gymnastikgruppe Gruaulaise bietet Ihnen eine Aufführung der Theatergruppe « Le Donjon de Sigournais ».

Mise à jour le 2023-08-07 par Vendée Expansion