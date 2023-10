SOIRÉE PATRIMOINE Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm, 19 octobre 2023, Saint-Michel-en-l'Herm.

Saint-Michel-en-l’Herm,Vendée

Soirée d’échanges autour du patrimoine de la commune.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . .

Allée des Arts Salle Aristide David

Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire



Evening of exchanges around the heritage of the commune

Velada de debate sobre el patrimonio de la ciudad

Abend zum Austausch über das Erbe der Gemeinde

Mise à jour le 2023-10-12 par Vendée Expansion