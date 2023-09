Cie hecho en Casa Allée des Arts Lons, 14 décembre 2023, Lons.

Lons,Pyrénées-Atlantiques

« Blanche »

Dès 9 ans

Mise en mots : Mélanie Viñolo. Mise en scène : Hervé Estebeteguy. Avec Camille Duchesne, Diane Lefébure, Mélanie Viñolo, Arthur Pérot.

Née en 1922, Blanche a eu une vie bien remplie. Vivant désormais en maison de retraite, elle décide de la partager en préparant une soupe de saison au cours d’un atelier de cuisine intergénérationnel. Seulement, les souvenirs s’emmêlent… La ruralité, les deux guerres, l’Algérie, les zazous ou l’amour des livres : la compagnie Hecho en casa nous fait traverser un siècle d’Histoire en compagnie d’une femme admirable..

2023-12-14 fin : 2023-12-14

Allée des Arts Espace Chambaud

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Blanche

Ages 9 and up

Written by Mélanie Viñolo. Stage direction: Hervé Estebeteguy. With Camille Duchesne, Diane Lefébure, Mélanie Viñolo, Arthur Pérot.

Born in 1922, Blanche has had a full life. Now living in a retirement home, she decides to share it by preparing a seasonal soup during an intergenerational cooking workshop. But memories get in the way? Rural life, the two world wars, Algeria, the Zazous and a love of books: the Hecho en casa company takes us through a century of history in the company of an admirable woman.

« Blanche

A partir de 9 años

Escrita por Mélanie Viñolo. Dirigida por Hervé Estebeteguy. Con Camille Duchesne, Diane Lefébure, Mélanie Viñolo, Arthur Pérot.

Nacida en 1922, Blanche ha tenido una vida plena. Ahora que vive en una residencia de ancianos, decide compartirla preparando una sopa de temporada en un taller de cocina intergeneracional. Pero los recuerdos se interponen.. La vida rural, las dos guerras mundiales, Argelia, el movimiento Zazou y el amor por los libros: la compañía Hecho en casa nos lleva a través de un siglo de historia en compañía de una mujer admirable.

« Weiß »

Ab 9 Jahren

In Worte gefasst: Mélanie Viñolo. Regie: Hervé Estebeteguy. Mit Camille Duchesne, Diane Lefébure, Mélanie Viñolo, Arthur Pérot.

Die 1922 geborene Blanche hat ein erfülltes Leben gehabt. Nun lebt sie in einem Altersheim und beschließt, ihr Leben zu teilen, indem sie in einem generationsübergreifenden Kochworkshop eine saisonale Suppe zubereitet. Doch die Erinnerungen verwickeln sich Das ländliche Leben, die beiden Kriege, Algerien, die Zazous oder die Liebe zu Büchern: Das Ensemble Hecho en casa führt uns in Begleitung einer bewundernswerten Frau durch ein Jahrhundert der Geschichte.

