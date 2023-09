Fred Radix: « La Claque » Allée des Arts Lons, 29 novembre 2023, Lons.

Lons,Pyrénées-Atlantiques

Écrit et mis en scène par Fred Radix. Avec Alice Nourenx, Guillaume Collignon, Fred Radix.

Dès 8 ans

1895 dans un théâtre parisien. Auguste Levasseur, chef de claque, dirige une troupe de complices, qui, mêlés au public, sont chargés d’applaudir aux moments opportuns. Une pièce applaudie est une pièce à succès, or, à deux heures d’une grande première, Auguste est abandonné par sa claque. Il charge alors Fauvette, musicienne de l’orchestre, et Dugommier, régisseur du théâtre, de trouver des remplaçants pour sauver la représentation du soir….

Allée des Arts Espace Chambaud

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Written and directed by Fred Radix. With Alice Nourenx, Guillaume Collignon, Fred Radix.

Ages 8 and up

1895 in a Paris theater. Auguste Levasseur, head of the claque, leads a troupe of accomplices who, mingling with the audience, are in charge of applauding at opportune moments. An applauded play is a successful play, but with two hours to go before opening night, Auguste is abandoned by his claque. He instructs Fauvette, the orchestra?s musician, and Dugommier, the theater?s stage manager, to find replacements to save the evening?s performance…

Escrita y dirigida por Fred Radix. Con Alice Nourenx, Guillaume Collignon y Fred Radix.

A partir de 8 años

1895 en un teatro parisino. Auguste Levasseur, jefe de la claque, dirige a una troupe de cómplices que, mezclados con el público, se encargan de aplaudir en los momentos oportunos. Una obra aplaudida es una obra de éxito, pero a dos horas de un gran estreno, Auguste es abandonado por su claque. Pide a Fauvette, el músico de la orquesta, y a Dugommier, el director del teatro, que encuentren sustitutos para salvar la función de la noche…

Geschrieben und inszeniert von Fred Radix. Mit Alice Nourenx, Guillaume Collignon und Fred Radix.

Ab 8 Jahren

1895 in einem Pariser Theater. Auguste Levasseur, Chef de Claque, leitet eine Truppe von Komplizen, die unter das Publikum gemischt sind und die Aufgabe haben, in den richtigen Momenten zu applaudieren. Ein Stück mit Applaus ist ein erfolgreiches Stück, doch zwei Stunden vor der großen Premiere wird Auguste von seiner Claque im Stich gelassen. Er beauftragt Fauvette, die Musikerin des Orchesters, und Dugommier, den Leiter des Theaters, Ersatzleute zu finden, um die Abendvorstellung zu retten…

