Finissage : Joan Ayrton invite Alix Debraine Allée des Arcades Le Grand-Quevilly, 16 décembre 2023, Le Grand-Quevilly.

Le Grand-Quevilly,Seine-Maritime

Alix Debraine, jeune artiste suisso-française, et Joan Ayrton développent depuis quelques années une complicité de regards et de pratiques. Alix a contribué à la réalisation des images au Japon, s’est trouvée durant ce séjour au cœur de la pensée du travail. Une pièce commune émerge de ce lien et figure dans l’exposition ; elle sera « activée » lors du finissage en décembre. Ce sera également l’occasion pour les deux artistes d’explorer ensemble les notions d’étirements et de fluidité qui traversent leurs travaux respectifs.

Entrée libre.

Allée des Arcades

Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie



Alix Debraine, a young Swiss-French artist, and Joan Ayrton have been developing a close working relationship over the past few years. Alix contributed to the production of the images in Japan, and found herself at the heart of the thinking behind the work during her stay. A joint piece has emerged from this bond and is featured in the exhibition; it will be « activated » at the closing ceremony in December. It will also be an opportunity for the two artists to explore together the notions of stretching and fluidity that run through their respective works.

Free admission

Alix Debraine, una joven artista suizo-francesa, y Joan Ayrton han desarrollado una estrecha relación de trabajo en los últimos años. Alix ayudó a producir las imágenes en Japón, y durante su estancia se encontró en el centro de la reflexión que subyace a la obra. De este vínculo ha surgido una obra conjunta que se incluye en la exposición y que se « activará » en la clausura de diciembre. También será una oportunidad para que las dos artistas exploren juntas las nociones de estiramiento y fluidez que atraviesan sus respectivas obras.

Entrada gratuita

Alix Debraine, eine junge schweizerisch-französische Künstlerin, und Joan Ayrton entwickeln seit einigen Jahren eine Komplizenschaft der Blicke und der Praktiken. Alix half bei der Herstellung der Bilder in Japan und befand sich während ihres Aufenthalts im Zentrum des Denkens über die Arbeit. Aus dieser Verbindung entstand ein gemeinsames Stück, das in der Ausstellung zu sehen ist und bei der Finissage im Dezember « aktiviert » wird. Die Ausstellung bietet den beiden Künstlern auch die Gelegenheit, gemeinsam die Begriffe der Dehnung und des Fließens zu erforschen, die ihre jeweiligen Arbeiten durchziehen.

Freier Eintritt

