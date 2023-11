« Paysage liquide » Atelier de pratique artistique Allée des Arcades Le Grand-Quevilly, 2 décembre 2023, Le Grand-Quevilly.

Le Grand-Quevilly,Seine-Maritime

À l’occasion de l’exposition « … comme un liquide se dilue dans un autre. », Marie-Margaux Bonamy médiatrice culturelle de la Maison des arts invite les participants·es à expérimenter la technique japonaise du Suminagashi (墨流し – « encre flottante »), ancêtre de la marbrure développée au IXe siècle au Japon.

Entrée libre sur réservation à maisondesarts@grandquevilly.fr.

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 17:30:00. .

Allée des Arcades

Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie



On the occasion of the exhibition « ? as one liquid dilutes into another », Marie-Margaux Bonamy, cultural mediator at the Maison des arts, invites participants to experiment with the Japanese technique of Suminagashi (??? ? « floating ink »), the ancestor of marbling developed in 9th-century Japan.

Free admission on reservation at maisondesarts@grandquevilly.fr

Con motivo de la exposición « ? como un líquido se diluye en otro », Marie-Margaux Bonamy, mediadora cultural de la Maison des arts, invita a los participantes a experimentar con la técnica japonesa del Suminagashi (??? ? « tinta flotante »), antepasado del marmoleado desarrollado en el Japón del siglo IX.

Entrada gratuita previa reserva en maisondesarts@grandquevilly.fr

Anlässlich der Ausstellung « ? wie eine Flüssigkeit sich in einer anderen verdünnt » lädt Marie-Margaux Bonamy, Kulturvermittlerin des Maison des arts, die TeilnehmerInnen ein, mit der japanischen Technik des Suminagashi (???? ? « schwimmende Tinte ») zu experimentieren, dem Vorläufer der Marmorierung, die im 9.

Freier Eintritt nach vorheriger Anmeldung unter maisondesarts@grandquevilly.fr

Mise à jour le 2023-11-08 par Normandie Tourisme / Attitude Manche