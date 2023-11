Les visites découvertes du samedi Allée des Arcades Le Grand-Quevilly, 18 novembre 2023, Le Grand-Quevilly.

Le Grand-Quevilly,Seine-Maritime

La Maison des arts vous propose des visites guidées de l’exposition en cours : « … comme un liquide se dilue dans un autre. »

Elles sont l’occasion de découvrir et de mieux comprendre les œuvres et la pratique des artistes exposés. Ces temps sont proposés par Marie-Margaux, médiatrice culturelle de la Maison des arts. Ils s’adressent à toutes et tous, petits et grands, et ne nécessitent pas de réservation préalable (sauf si vous souhaitez venir en groupe de plus de 10 personnes). Les visites sont suivies d’une petite collation à partager (café, thé, fruits, biscuits) pour continuer les échanges autour de l’exposition.

Entrée libre, sans réservation.

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Allée des Arcades

Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie



The Maison des arts offers guided tours of the current exhibition: « ? as one liquid is diluted by another

These are an opportunity to discover and better understand the works and practices of the artists on show. Marie-Margaux, cultural mediator at the Maison des arts, offers these sessions. They are open to all, young and old, and do not require prior reservation (unless you wish to come in a group of more than 10 people). Visits are followed by a light snack (coffee, tea, fruit, cookies) to continue discussions about the exhibition.

Free admission, no reservation required

La Maison des arts ofrece visitas guiadas a la exposición actual: « … como un líquido se diluye en otro »

Se trata de una oportunidad para descubrir y comprender mejor las obras y prácticas de los artistas expuestos. Estas sesiones están organizadas por Marie-Margaux, mediadora cultural de la Maison des arts. Están abiertas a todos, jóvenes y mayores, y no es necesario reservar previamente (a menos que quiera venir en un grupo de más de 10 personas). Las visitas van seguidas de un pequeño refrigerio (café, té, fruta, galletas) para continuar el debate en torno a la exposición.

Entrada gratuita, sin reserva previa

Das Maison des arts bietet Ihnen Führungen durch die aktuelle Ausstellung an: « ? wie eine Flüssigkeit sich in einer anderen verdünnt »

Sie bieten die Gelegenheit, die Werke und die Praxis der ausgestellten Künstler zu entdecken und besser zu verstehen. Diese Zeiten werden von Marie-Margaux, der Kulturvermittlerin des Maison des arts, angeboten. Sie richten sich an alle, ob groß oder klein, und erfordern keine vorherige Reservierung (es sei denn, Sie möchten mit einer Gruppe von mehr als 10 Personen kommen). Im Anschluss an die Führungen gibt es einen kleinen Imbiss (Kaffee, Tee, Obst, Kekse), um sich weiter über die Ausstellung auszutauschen.

Freier Eintritt, keine Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-08 par Normandie Tourisme / Attitude Manche