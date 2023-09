« … comme un liquide se dilue dans un autre. » Joan Ayrton Allée des Arcades Le Grand-Quevilly, 23 septembre 2023, Le Grand-Quevilly.

Le Grand-Quevilly,Seine-Maritime

« … comme un liquide se dilue dans un autre. », exposition monographique de Joan Ayrton, pose un regard sur l’impermanence ou l’irréversibilité des choses dans un monde inquiété.

L’exposition est construite autour d’un film, essai expérimental explorant la prégnance, dans le Japon contemporain, des années d’après-guerre et la relation profonde et immémoriale du peuple japonais à son histoire sismique.

Autour du film sont dépliés des motifs, des peintures, des impressions. Le travail de la main, celui des machines. Les gestes métaphorisés de l’artisan et du peintre sont pris dans le processus mécanique, surgissent alors des rythmes, des accélérations, un emballement, un possible, voire inéluctable déraillement.

AUTOUR DE L’EXPOSITION (sur réservation)

Samedi 23 septembre à partir de 17h

Vernissage « … comme un liquide se dilue dans un autre. » de Joan Ayrton

en présence de l’artiste

Samedi 30 septembre

À partir de 15h

Visite découverte de l’exposition

À partir de 18h30

Ciné-Club de la Maison des arts à la médiathèque de Grand Quevilly

Projection d’une sélection de films expérimentaux ( vostfr )

en présence de Joan Ayrton

Samedi 7 octobre de 15h à 17h30

« Froissé » Atelier-goûter avec Marie-Margaux Bonamy

Samedi 14 octobre de 17h à 20h

Première de « révélation », collaboration entre Joan Ayrton, artiste et Norman Yamada, pianiste et compositeur de musique expérimentale avec la participation de Frances Bartlette, violoncelliste.

Samedi 21 octobre à partir de 15h

Visite découverte de l’exposition

Samedi 4 novembre de 17h à 20h

Discussion avec Marcelline Delbecq et Joan Ayrton

Samedi 18 novembre à partir de 15h

Visite découverte de l’exposition

Samedi 2 décembre de 15h à 17h30

« Paysage liquide » Atelier de pratique artistique avec Marie-Margaux Bonamy

Samedi 9 décembre à partir de 15h

Visite découverte de l’exposition

Samedi 16 décembre à partir de 17h

Finissage Joan Ayrton invite Alix Debraine

Entrée libre.

Vendredi 2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Allée des Arcades

Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie



joan Ayrton’s monographic exhibition, « ? as one liquid dilutes into another », looks at the impermanence or irreversibility of things in a troubled world.

The exhibition is built around a film, an experimental essay exploring the pervasiveness of the post-war years in contemporary Japan, and the deep, immemorial relationship of the Japanese people to their seismic history.

The film is surrounded by motifs, paintings and prints. The work of the hand, the work of machines. The metaphorical gestures of the craftsman and the painter are caught up in the mechanical process, giving rise to rhythms, accelerations, a rush, a possible, even inevitable derailment.

AROUND THE EXHIBITION (booking essential)

Saturday September 23rd from 5pm

Opening « ? as one liquid dilutes into another » by Joan Ayrton

in the presence of the artist

Saturday, September 30th

From 3pm

Discovery tour of the exhibition

From 6:30pm

Ciné-Club de la Maison des arts at the Grand Quevilly media library

Screening of a selection of experimental films ( vostfr )

in the presence of Joan Ayrton

Saturday, October 7, 3pm to 5:30pm

« Froissé » workshop-snack with Marie-Margaux Bonamy

Saturday, October 14, 5pm to 8pm

Premiere of « révélation », a collaboration between artist Joan Ayrton and Norman Yamada, pianist and composer of experimental music, with the participation of cellist Frances Bartlette.

Saturday, October 21 from 3pm

Discovery tour of the exhibition

Saturday, November 4, 5 pm to 8 pm

Discussion with Marcelline Delbecq and Joan Ayrton

Saturday, November 18 from 3pm

Discovery tour of the exhibition

Saturday, December 2, 3 pm to 5:30 pm

« Liquid Landscape » Art workshop with Marie-Margaux Bonamy

Saturday, December 9 from 3pm

Discovery tour of the exhibition

Saturday, December 16 from 5pm

Finissage Joan Ayrton invites Alix Debraine

Free admission

la exposición individual de Joan Ayrton, « …como un líquido se diluye en otro », aborda la impermanencia o irreversibilidad de las cosas en un mundo convulso.

La exposición se articula en torno a una película, un ensayo experimental que explora la omnipresencia de los años de posguerra en el Japón contemporáneo y la relación profunda e inmemorial entre el pueblo japonés y su historia sísmica.

La película está rodeada de motivos, pinturas y grabados. El trabajo de la mano, el trabajo de las máquinas. Los gestos metafóricos del artesano y del pintor quedan atrapados en el proceso mecánico, dando lugar a ritmos, aceleraciones, una prisa, un descarrilamiento posible, incluso inevitable.

ALREDEDOR DE LA EXPOSICIÓN (previa reserva)

Sábado 23 de septiembre a partir de las 17.00 horas

Inauguración « … como un líquido se diluye en otro » de Joan Ayrton

en presencia de la artista

Sábado 30 de septiembre

A partir de las 15.00 horas

Visita de descubrimiento de la exposición

A partir de las 18.30 h

Ciné-Club de la Maison des arts en la mediateca de Grand Quevilly

Proyección de una selección de películas experimentales ( vostfr )

en presencia de Joan Ayrton

Sábado 7 de octubre de 15.00 a 17.30 h

taller de merienda « Froissé » con Marie-Margaux Bonamy

Sábado 14 de octubre de 17:00 a 20:00

Estreno de « révélation », colaboración entre la artista Joan Ayrton y Norman Yamada, pianista y compositor de música experimental, con la participación de la violonchelista Frances Bartlette.

Sábado 21 de octubre a partir de las 15.00 horas

Visita de descubrimiento de la exposición

Sábado 4 de noviembre de 17:00 a 20:00 h

Coloquio con Marcelline Delbecq y Joan Ayrton

Sábado 18 de noviembre a partir de las 15.00 horas

Visita de descubrimiento de la exposición

Sábado 2 de diciembre de 15.00 a 17.30 h

taller de arte « Paisaje líquido » con Marie-Margaux Bonamy

Sábado 9 de diciembre a partir de las 15.00 h

Visita de descubrimiento de la exposición

Sábado 16 de diciembre a partir de las 17.00 h

Finissage Joan Ayrton invita a Alix Debraine

Entrada gratuita

« ? wie eine Flüssigkeit sich in einer anderen verdünnt », die monografische Ausstellung von Joan Ayrton, wirft einen Blick auf die Vergänglichkeit oder Unumkehrbarkeit der Dinge in einer beunruhigten Welt.

Die Ausstellung ist um einen Film herum aufgebaut, ein experimenteller Essay, der die Prägnanz der Nachkriegsjahre im heutigen Japan und die tiefe und unvordenkliche Beziehung des japanischen Volkes zu seiner seismischen Geschichte erforscht.

Um den Film herum werden Motive, Gemälde und Impressionen aufgefaltet. Die Arbeit der Hand, die Arbeit der Maschinen. Die metaphorischen Gesten des Handwerkers und des Malers werden in den mechanischen Prozess einbezogen, es entstehen Rhythmen, Beschleunigungen, ein Raserei, eine mögliche, ja unausweichliche Entgleisung.

RUND UM DIE AUSSTELLUNG (mit Reservierung)

Samstag, 23. September ab 17 Uhr

Vernissage « ? wie eine Flüssigkeit sich in einer anderen verdünnt » von Joan Ayrton

in Anwesenheit des Künstlers

Samstag, 30. September

Ab 15 Uhr

Entdeckungstour durch die Ausstellung

Ab 18.30 Uhr

Ciné-Club des Maison des arts in der Mediathek von Grand Quevilly

Vorführung einer Auswahl von Experimentalfilmen ( vostfr )

in Anwesenheit von Joan Ayrton

Samstag, 7. Oktober von 15h bis 17h30

« Froissé » Workshop mit Marie-Margaux Bonamy

Samstag, 14. Oktober von 17.00 bis 20.00 Uhr

Premiere von « révélation », einer Zusammenarbeit zwischen der Künstlerin Joan Ayrton und Norman Yamada, einem Pianisten und Komponisten experimenteller Musik, unter Mitwirkung der Cellistin Frances Bartlette.

Samstag, den 21. Oktober ab 15 Uhr

Entdeckungstour durch die Ausstellung

Samstag, 4. November von 17.00 bis 20.00 Uhr

Diskussion mit Marcelline Delbecq und Joan Ayrton

Samstag, 18. November ab 15 Uhr

Entdeckungstour durch die Ausstellung

Samstag, 2. Dezember von 15 bis 17.30 Uhr

« Paysage liquide » Workshop zur künstlerischen Praxis mit Marie-Margaux Bonamy

Samstag, 9. Dezember ab 15 Uhr

Entdeckungstour durch die Ausstellung

Samstag, 16. Dezember ab 17 Uhr

Finissage Joan Ayrton lädt Alix Debraine ein

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche